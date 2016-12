Amorul patimas scade glicemia

Ştire online publicată Joi, 30 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Adjuvant. Partidele de sex pline de pasiune constituie secretul longevitatii suferinzilor de diabet. Cele mai recente cercetari realizate in domeniu scot la iveala faptul ca sexul poate avea efecte benefice in cazul celor cu zahar in sange, scazand nivelul glicemiei. Specialistii spun ca bolnavii de diabet aflati sub tratament trebuie sa tina cont de acest indiciu. Citeste mai departe...