Amanta lui Zsolt Csergo, primele declaraţii în scandalul infidelităţii

Amanta lui Zsolt Csergo, primele declarații în scandalul infidelității

Ştire online publicată Miercuri, 20 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Kinga Sebestyen, antre-noarea de kangoo jumps cu care soțul Nicoletei Luciu, Zsolt Csergo, a fost surprins sărutându-se pe un iaht, în Croația, a făcut primele declarații legate de scandalul infidelității omului de afaceri, la șase luni de la incident.Kinga Sebestyen este femeia cu care Zsolt Csergo a fost surprins sărutându-se pe un iaht, fotografiile fiind publicate la jumătatea lunii octombrie 2012. După mai bine de jumătate de an de la incident, apele par că s-au liniștit în familia Nicoletei Luciu. Ea susține că a depășit cu bine momentul și că fiecare zi care se scurge îi aduce soțul tot mai aproape de sufletul ei. La rândul său, Zsolt nu știe ce să mai facă să-i intre în grații celei cu care are patru copii: merg în week-end-uri împreună la munte, îi face cadouri scumpe, îi umple casa de flori aproape zilnic.Chiar și Kinga Sebestyen, care de atunci nu a apărut în presă cu nicio lămurire, văzându-și de proiectele ei legate de sportul pe care l-a adus în România, kangoo jumps, a avut puterea să facă primele declarații. Se pare însă că pe ea scandalul încă o mai afectează, totuși. Întrebată de ce a ales să tacă în octombrie anul trecut și nu a ieșit la rampă pentru a clarifica situația, sportiva a plecat nervoasă din fața camerelor de filmat. Asta după ce a fost de acord să acorde un interviu pentru Știrile Kanal D, în care spunea că este supărată pe presa din România deoarece a scris numai minciuni, scrie libertatea.ro.„Sunt foarte supărată pe presă pentru că a scris numai minciuni. Eu mi-am văzut de treaba mea, am muncit mult, mi-am continuat munca mea. Prietenii mei m-au susținut în acea perioadă. Au fost minciuni care într-o zi or să iasă la iveală”, a declarat Kinga.