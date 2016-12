Amanta lui Piţurcă se pregăteşte de nuntă

Amanta lui Pițurcă se pregătește de nuntă

Ştire online publicată Marţi, 28 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Vica Blochina, cunoscută drept amanta lui Victor Pițurcă, este prietenă foarte bună cu Bianca Drăgușanu, motiv pentru care va fi prezentă la nunta roșcatei. Mai mult, amanta lui Pițurcă va fi domnișoară de onoare la nuntă."Abia aștept să aibă loc această nuntă! De altfel, am să fiu și domnișoară de onoare. Bianca m-a sunat și mi-a cerut să îi fiu domnișoară de onoare, iar eu am acceptat. Așteptăm cu nerăbdare să facem petrecerea burlăcițelor, mai ales că o să fie o supernuntă!", a declarat Vica Blochina, pentru ziarulring.ro.Bianca și Victor Slav se vor căsători în toamna acestui an. Nași la eveniment vor fi Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo, scrie libertatea.ro.