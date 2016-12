Amanta lui Piţurcă, atinsă de Cupidon?

Amanta lui Pițurcă, atinsă de Cupidon?

Ştire online publicată Vineri, 19 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Femeia care are un copil cu Victor Pițurcă ar fi fost implicată într-o aventură cu burlacul Bogdan Vlădău, dar zvonurile spun că cei doi ar dori o relație mai serioasă.Vica dezminte, totuși, că l-ar plăcea pe Vlădău și spune de ce nu s-ar încurca cu fostul model. „Am auzit și eu că am fi fost la mare ca o familie. Eu îl cunosc foarte bine pe Bogdan. Ne-am întâlnit exact cinci minute la mare la un eveniment pentru că s-a deschis un complex acolo. Am vorbit puțin și pa, la revedere! Ne-au prins în poză și apoi și-a văzut fiecare de treaba lui. Deci, n-am fost împreună. El arată foarte bine, de ce să vă mint, dar mie îmi plac bărbații mai în vârstă”,a spus Vica Blochina la Antena 2.