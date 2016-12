Amanta lui Keo îi declară dragostea: "L-am pierdut fizic, în suflet nu. El ştie că îl voi iubi întotdeauna"

Amanta lui Keo îi declară dragostea: "L-am pierdut fizic, în suflet nu. El știe că îl voi iubi întotdeauna"

Joi, 04 Septembrie 2014

De când făcut publice anumite amănunte din relația ei cu Keo, Misty, pe numele ei real Alexandra Pavel, apare din ce în ce mai des la TV.Astăzi, tânăra de 24 de ani a vorbit din nou despre situația ei în emisiunea "Draga mea prietenă", de la Kanal D. Alexandra își dorește să clarifice poziția ei în viața lui Keo și pare să se fi resemnat cu gândul că artistul nu va fi niciodată al ei."Mă epuizez (n.r la sală) ca să reușesc seara să mă odihnesc mai bine. Sper să am puterea să nu mă mai întorc în trecut. Sunt multe calități la el pe care le iubesc și pe care știu că nu le voi mai întâlni. Nimeni nu e perfect, în numele iubirii ierți, vrei să fie bine... Pentru mine, să fie bine înseamnă să fie pace între noi, între mine și ei. Am vrut să spun și eu adevărul meu.L-am pierdut fizic, în suflet nu. El știe că îl voi iubi întotdeauna și eu știu că el mă va iubi întotdeauna, dar așa au fost lucrurile în viața asta. Poate în altă viață... Le doresc la amândoi tot binele din lume. Pe el îl rog să mă ierte pentru tot ce consideră că am greșit. Eu l-am iertat. Îmi doresc să ne găsim fiecare liniștea. Noi trei ne-am chinuit unii pe altii. El știe că îl iubesc, și eu știu, și Andreea știe", citează click.ro.