Amalia Enache şi-a petrecut vacanţa de iarnă în Maroc

Amalia Enache și-a petrecut vacanța de iarnă în Maroc

Ştire online publicată Miercuri, 01 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Amalia Enache, cea pe care telespectatorii Pro TV o pot vedea de luni până joi alături de Cristian Leonte la pupitrul "Știrilor nopții", și-a petrecut vacanța de iarnă în Maroc, o țară pe care a încercat să o cunoască foarte bine, fapt pentru care a străbătut-o de la sud la nord."Marocul e în final pentru mine ca și amintirea unei porții de tajin sau cuscus, în varianta lor locală: cu zeci de condimente într-o singură porție, cu amestec de carne ce se topește în gură, legume și prune ori stafide dulci. Odată ce ai înțeles gustul, ți-e foame mereu să mai iei o porție. Și ca ceramica lor caleidoscop - frumoasă de te-nnebunește, n-o uiți, deși rămâne acolo, departe", a spus Amalia Enache.Ea și-a început călătoria din sud, "din Agadirul care sclipește în soare lângă ocean", precizând că a rămas fascinată de suk - numele local pentru târg, cel mai mare din nordul Africii, așa cum spun chiar localnicii, informează Pro TV."Acolo te izbesc aromele zecilor de condimente, acolo portocalele și bananele sunt în grămezi atât de mari încât îți răzbună copilăria în România comunistă, acolo am dat prima dată de mirosul și gustul pâinii marocane, un fel de lipie pufoasă făcută pe vatră și scăldată apoi în mălai", a mai spus știrista.Marrakech a fost următoarea destinație în care Amalia s-a oprit. În piața Jama el Fna, Amalia s-a bucurat de spectacolul oferit în plină stradă. "Aici toți saltimbancii lumii par să-și fi dat întâlnire, de la cei care fac șerpii să danseze, până la cei care încearcă să pescuiască sticle de suc cu o undiță de care atârnă un covrig" , a povestit prezentatoarea. Ea nu a ratat nici Grădina Majorelle și s-a bucurat de un apus de soare lângă bazinul și grădinile Menara.Dacă în Marrakech a ajuns cu autobuzul, spre Casablanca Amalia a luat trenul. "Am luat trenul până în incredibila Casablanca. Acolo, clădirile sunt în stiluri ce-ți arată că locurile au cunoscut nu doar un Ev Mediu înfloritor, ci și niște ani '40 cu influențe franțuzești de mare putere și stil, dar care noaptea se transformă într-un decor în care puteai oricând să-ți imaginezi un film cu gangsteri".Călătoria Amaliei nu s-a încheiat aici, însă, deoarece este cunoscută pentru plăcerea pe care o are atunci când întâlnește locuri încărcate de poveste. "Mi-am găsit liniștea deplină în vechiul port portughez din El Jadida, care m-a pregătit pentru nordul berber și muntos, încărcat de istorie, cu Fes și Meknes, unde pielea animalelor încă trece printr-un proces de pregătire și vopsire numai cu ingrediente naturale din tot felul de semințe culese de prin deșert sau din Atlas", a mai spus vedeta.În Rabat, porturile, străzile, piețele, târgurile și oamenii nu i s-au părut Amaliei doar din altă lume, cât mai ales din alte timpuri. "Nu știu cum e o ședință de hipnoză în care te întorci în timp, dar acum îmi imaginez că e ca o vizită în lumea berberă. Acasă, mi-am dat seama că mă obișnuisem pe neștiute ca orașul să răsune ca un cântec de câteva ori pe zi, așa cum vuiesc acolo rugăciunile din moschei", a recunoscut Amalia.