Amalia Enache: „Cred în dragoste sub orice formă, cu acte sau fără“

Ştire online publicată Vineri, 27 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Amalia Enache, prezentatoarea știrilor de noapte de la Pro Tv, are o relație cu un artist de origine franceză, dar căsătoria nu reprezintă o prioritate pentru ea, mărturisind că crede în dragoste indiferent dacă are un act sau nu.Amalia Enache preferă să nu vorbească foarte mult despre iubitul ei francez, chiar dacă a fost surprinsă alături de acesta de mai multe ori. Mai mult, se pare că știrista are o relație foarte bună și cu mama iubitului ei. Cu toate acestea susține că nu se grăbește să se căsătorească, pentru că iubirea este frumoasă fie că ai un act, fie că nu-l ai.„Cred în dragoste sub orice formă, cu acte sau fără. Important e să fie iubire”, a mărturisit Amalia pentru ring.Cât despre planurile de vacanță pentru această vară, Amalia susține că se gândește deja la destinație, dar încă nu a hotărât.„Sunt chiar acum în documentare pentru vacanță. Îmi place de fiecare dată să descopăr locuri în care n-am ajuns încă. Dar cel mai mult îmi plac oamenii, oriunde m-aș duce. Mă uit și la ruine, la arhitectură, la piațete, la peisaje, la mări și oceane, la munți și la verdeață, dar eu sunt un om de emoție, de stare, doar oamenii mă pot face să înțeleg cu adevărat unde mă aflu. Așa că nu mă duc în locuri retrase, dimpotrivă, îmi plac zonele urbane, aglomerate, îmi place să ajung în locuri bogate în civilizație și cultură, îmi plac enorm călătoriile în zone nedezvoltate economic, în care simți viața pulsând și oamenii trăind în comunități, neatinși de individualismul pe care îl aduce confortul financiar”, a mai spus știrista de la Pro TV.