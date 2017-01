„Am refuzat propunerile Securităţii”

Oana Sârbu se simte neglijată de presă

„Am refuzat propunerile Securității”

Ştire online publicată Luni, 04 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Interpreta a declarat sâmbătă că, după filmările la pelicula de succes „Liceenii”, a fost contactată, în repetate rânduri, de oameni ai Securității, însă nu a cedat încercărilor acestora de a o determina să devină colaborator. „Au fost câteva întâlniri, vreo patru. M-am trezit, în 1988, la un an după terminarea filmărilor la pelicula «Liceenii», cu o vizită, la Teatrul de Revistă «Constantin Tănase». Doi inși în civil, un domn slab, brunet, îmbrăcat într-un costum specific, cum purtau toți membrii de partid, și o doamnă grizonată, tunsă scurt, cu ochelari, în jur de 50 de ani, îngrijită, corpolentă, care mi-au spus că sunt de la A.R.I.A. (Asociația Română de Impresariat Artistic - n.r.), singurul organism prin care artiștii români puteau obține contracte să plece în străinătate. La a doua întrevedere, mi-au dat ca punct de întâlnire cofetăria hotelului București, unde țin minte că discuția viza oferirea unui contract în străinătate. În cadrul acestei întâlniri, țin minte că am ieșit cu ei într-un parc, undeva, în afara Capitalei, unde am purtat acea discuție, pe care am relatat-o tatălui meu”, a povestit artista. Al treilea punct de întâlnire a fost cofetăria Minerva, de pe fostul bulevard Ana Ipătescu, unde, însă, cei doi nu au mai venit. „I-am povestit tatălui meu, din nou, despre cele întâmplate și mi-a promis că la următoarea întâlnire va veni cu mine. Ultima dată când m-am văzut, singură, doar cu doamna mai corpolentă, la o adresă pe care nu mi-o mai amintesc, mi s-a propus o colaborare cu Securitatea, adică să semnez și să fac, periodic, un raport despre activitatea și artiștii teatrului Tănase. A fost o nouă încercare de a mă face un colaborator al lor, ca persoană publică. Mulți artiști au trecut prin asta, unii au reușit așa să facă rost de contracte în străinătate. Cred că refuzul categoric al tatălui meu i-a făcut să renunțe”, a mai spus Oana Sârbu. Ultima tentativă de racolare, conform relatărilor artistei, s-a realizat telefonic. „Au sunat acasă la părinții mei. L-am dat la telefon pe tatăl meu, care le-a spus, limpede, că nu suntem interesați de o asemenea colaborare”, a precizat artista al cărei tată, Romulus Sârbu, a fost balerin și artist de pantomimă, lucrând, și el, la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”. Interpreta Oana Sârbu a făcut primele dezvăluiri despre acest subiect într-o ediție specială difuzată de Realitatea TV sâmbătă, cu ocazia zilei de 2 mai, Ziua Tineretului.