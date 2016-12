"Am lovit-o cu ciocanul la ochi când făcea sex oral"

Ştire online publicată Joi, 12 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Confruntare de milioane intre Mariana Moculescu si Cristi Marin, fostul iubit al acesteia.Invitata in platoul emisiunii "Drept la tinta", Mariana Moculescu a venit insotita de doi bodyguarzi. Aceasta sustine ca ii este frica sa mai mearga pe strada neinsotita: "Imi e teama sa mai merg singura".Cristi Marin a sosit si el in emisiune cu o Biblie pentru a o pune pe Mariana sa jure ca a lovit-o."Am lovit-o cu ciocanul la ochi cand facea sex oral. Noi am facut sex in noaptea de Revelion. Am facut dragoste saptamana trecuta", a spus Cristi Marin."E un tampit. Nu am facut nimic cu el. O sa-i dau un dos de palma de nu se vede [...] El nu mai stie altceva decat sex", a adaugat Mariana Moculescu.