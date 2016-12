"Am învăţat că nu trebuie să te urci pe cântar"

"Am învățat că nu trebuie să te urci pe cântar"

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Marin a suferit schimbări enorme, în ultimul an, iar acestea au avut loc pe toate planurile. Silueta, cât și stilul de viață al vedetei au fost principalele aspecte de care Andreea Marin a început să se preocupe.Noua căsnicie cu Tuncay Ozturk a venit la pachet cu un nou stil de viață și o dietă bazată pe alimente sănătoase, crescute chiar în propria grădină. Pe lângă alimentația sănătoasă, Andreea a început să acorde tot mai multă atenție și sportului, pe care îl practică de fiecare dată când are ocazia. "Am slăbit aproximativ 10 kg într-un an. Am învățat că nu trebuie să te urci pe cântar ca să te simți bine în pielea ta, când duci un stil de viață sănătos kilogramele se pun altfel. Am schimbat și măsura hainelor. Sunt o fire energică și îmi doresc să trăiesc sănătos", a spus Andreea Marin, astăzi, la Kanal D.