„Am încercat sexul în pădure şi în apă“

„Am încercat sexul în pădure și în apă“

Ştire online publicată Miercuri, 12 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Lipsită de inhibiții, Sylvia nu a avut complexe în a poza aproape goală pentru numărul de octombrie al revistei FHM, cântăreața renunțând complet la sutien în câteva cadre.„Nu am fost niciodată o complexată, iar propunerea revistei FHM de a poza sexy a fost o provocare pe care o așteptam de ceva vreme. Ședința foto a fost una fierbinte și a fost puțin ciudat pentru că am renunțat pentru prima dată la haine de față cu mai multe persoane. În cele din urmă m-am relaxat, iar Andrei, soțul meu, s-a arătat foarte încântat de rezultat”, spune Sylvia.Artista a șocat în ultima vre-me printr-o serie de declarații incendiare legate de sex. Sylvia nu se ferește să recunoască că uneori face plajă goală și că a încercat să facă sex în mare. „Obișnuiesc să fac plajă fără sutien la mare, însă nici la piscină nu am prea multe rezerve. Cât despre sexul în aer liber, recunosc că am experimentat tot ce se poate. Am încercat și sexul în pădure dar și cel în mare. Acesta din urma nu mi-a plăcut foarte mult; este foarte inconfortabil în apă. Acum, am trecut peste aceste etape și prefer patul meu de acasă”, mai declara Sylvia.