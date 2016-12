„Am fumat de la 14 ani, am băut vodkă Săniuţa. Am rămas cu această imagine“

Tudor Chirilă:

„Am fumat de la 14 ani, am băut vodkă Săniuța. Am rămas cu această imagine“

Ştire online publicată Luni, 08 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Tudor Chirilă, artistul îndrăgit de foarte multă lume în România, admite că imaginea de rebel căpătată pe vremea când își începea cariera îl va urmări toată viața. Chirilă pune acum pe primul loc libertatea, echilibrul și valoarea într-o Românie despre care spune că este condusă de politicieni oportuniști și traseiști aflați într-un Parlament dominat de incultură. Invitat la emisiunea Oamenii Realității, de la Realitatea TV, Chirilă nu a avut lucruri bune de spus despre clasa politică.„La revoluție, s-a vândut o țară. Încă se mai vinde. Există o clasă politică jalnică. Ai sentimentul că Parlamentul e populat de inculți, de oameni certați cu limba română, certați cu istoria țării, cu istoria Europei, certați cu foarte simple principii de viață. Noi ceilalți asistăm neputincioși la ceva ce s-a proferat în ultimii 20 de ani”, a spus artistul.„Cum ai defini politicianul de azi? Oportunist, hoț, incult, triplicitar, traseist și găunos. Duplicitar nu e de ajuns. Este lipsit de substanță”, a adăugat el.Despre vremurile trecute, numai de bine. Tudor Chirilă spune că s-a schimbat, dar că reputația de rebel îl urmărește.„Am fumat de la vârsta de 14 ani, am fumat țigări tari, am fumat țigări pe sărite, am băut vodkă Săniuța în facultate. Nu mai beau, dar lumea nu crede, am rămas cu această imagine”, a spus el.