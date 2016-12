Cronică de spectator

Am făcut-o lată cu Bănică, înc-o dată!

Că a spus-o la „Dansez pentru tine” sau la „Happy Hour“, Ștefan Bănică jr. nu a încetat să facă reclamă concertuluide pe 6 noiembrie, de la Casa de Cultură din Constanța, care a fost de maaare „efect“. Și pe scenă, și în sală. Stau dovadă instantaneele surprinse. La finalul celor peste două ore de dansat, spectatorii erau întristați că a trecut prea repede timpul. Acesta da succes de public!Nu sunt fan Ștefan Bănică jr., ba chiar am avut momente în care îl antipatizam, dar ce-i al lui e pus deoparte și nu poate fi contestat! C-o fi moștenit genetic de la răposatul tată, că a cultivat în timp ceva nativ, cert este că lu’ Bănică ăsta micu’, în ciuda celor peste patru decenii, îi merg picioarele de groază.Talentat, șarmant, cuceritor, carismatic și ce-o mai fi pus mama natură pe el cu caru’, Ștefan a reușit să ridice în picioare toți constănțenii prezenți, duminică seară, în sala Casei de Cultură și să-i facă să se simtă bine, chiar dacă, după primele patru-cinci melodii, celui de pe scenă i s-a părut că suntem la o ședință de partid: aplauze din poziția șezut.A venit însă îndemnul dinaintea melodiei „Protest”, în care Ștefan a afirmat că cine va sta jos e de acord cu mizeria în care a ajuns această țară și de-aici s-a declanșat… petrecerea. Ce-i drept, cântecul mai sus amintit aduce reproșuri mai ales mass-media din România, care manipulează grav populația, fabricând știri de dragul senzaționalului.Au urmat o serie de șlagăre care l-au consacrat pe protagonistul serii în inimile multor românce, cum aveam să vedem și după spectacol, când biroul directorului Casei de Cultură din Constanța, Gheorghe Ungureanu, a fost luat cu asalt de admiratoare și micii admiratori, de-o șchioapă. De altfel, nu știu dacă surprinzător, dar în sală am descoperit foarte mulți copii de grupa mică ce s-au dezlănțuit de-a dreptul alături de părinți, evident, la bisul oferit cu piesa „Veta”.v v vUna peste alta, celebrând cei zece ani de când susține concerte live pe scenele României, Ștefan Bănică jr. a oferit publicului constănțean, prin interpretarea celor mai de succes piese ale sale, inclusiv „Ani de liceu”, o seară de destindere maximă. Că doar nu degeaba a „comis” spontan o rimă pe scenă: „Foaie verde, foaie… Tanța, nu e public ca-n Constanța!”.