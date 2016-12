"Am depus plângere şi nu o voi retrage sub nicio formă"

"Am depus plângere și nu o voi retrage sub nicio formă"

Ştire online publicată Marţi, 01 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Trașcă nu se lasă intimidată de nimic și va merge mai departe cu plângerea pe care i-a făcut-o lui Liviu Guță după ce, susține ea, acesta ar fi încercat să o violeze.Blonda nu-l iartă pe Liviu Guță pentru ce i-a făcut și, chiar dacă au fost odată prieteni, acum vrea dreptate cu orice preț. Simona susține că nu se va lăsa până când cântărețul nu-i va cere scuze public... și încă ceva. "El minte pe la alte televiziuni, eu spun adevărul. Am depus plângere și nu o voi retrage sub nicio formă. Vreau să-și ceară scuze public și încă ceva ce am cerut în plângere. Eu voi câștiga acest caz", a declarat ea pentru Antena Stars, scrie click.ro.