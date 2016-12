"Am avut probleme cu Ilie, s-a îndrăgostit de alta după ce ne-am căsătorit"

Ştire online publicată Joi, 30 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Brigitte Năstase a povestit, recent, detalii din viața de cuplu alături de Ilie Năstase:"Am avut probleme cu Ilie, s-a îndrăgostit de alta după ce ne-am căsătorit civil. Avea pe una, nu știu cine era. Am aflat cu 2 – 3 zile înainte de nuntă. Am fost distrusă, nu aveam nici un chef, eu râdeam la televizor dar îmi venea să mă zgârii pe ochi, să îmi scot inima din piept. Am fost necăjită tare, necăjită... mi-a fost greuuu, se purta și mai urât cu mine. Ajunsesem să îmi iau fustă din aia mini vara, decolteuri ca să nu se mai uite la alta, că el așa e, îi place să se uite la fete. Ăsta e el... Eu m-am prins că, dacă îmi puneam fuste din alea scurte, nu se mai uita la altele, stătea să mă păzească pe mine. Crezi că eu îmi făceam altfel operația la față? De asta mi-am făcut-o.. Atunci nu am mai vrut să lucrez la baza sportivă, mi-am dat seama că eu mă distrug și el se plimbă cu altele și eu sunt doar o tipă care muncește. Mi-am dat seama că trebuie să fac mai mult pentru mine. Păi, ce faci, tu pui faianță și gresie și te chinui și el își ia altă nevastă? Am zis, cu limită, stai un pic. Mi-am luat antrenor personal, mi-am făcut operația la față, pe care nu o făceam în mod normal. Acum nu mai este situația asta", a declarat Brigitte pentru Spy.ro.