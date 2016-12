"Am asistat la una dintre bătăile pe care le lua"

Ştire online publicată Joi, 27 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Una dintre cele mai bune prietene ale Biancăi Drăgușanu a acceptat să stea de vorbă cu reporterii PRO TV despre relația Biancăi cu Coco Păun, iubitul care i-a făcut atâta rău. Tânăra a povestit că a cunoscut- pe Bianca prin intermediul susorii sale, pe vremea când aceasta era deja combinată cu Coco Păun."Când am cunoscut-o pe Bianca, era deja împreună cu Coco. Eu eram bună prietenă cu sora ei, iar când le-am vizitat o dată, Bianca era plină de vânătăi, iar sora ei mi-a spus că a cunoscut un bărbat care o bate. Apoi am devenit prietene și eram tot timpul împreună...Bianca încerca să ascundă motivul pentru care era atât de vânătă și spunea că a căzut pe scări. Nu am crezut-o niciodată, dar la un moment dat am asistat și la una dintre bătăile pe care i le aplica. Bianca locuia într-un apartament al lui, în Petroșani, iar eu mergeam mereu la ea. O dată, noi stăteam de vorbă și râdeam, iar el i-a zis ceva. Ea nu l-a auzit, el s-a înfuriat și a luat-o la bătaie foarte rău și îmi spunea că din cauza mea o bate, că nu a fost atentă la el...O ținea încuiată în casă, îi băga scobitori în ușă, acesta era semnul lui, să vadă dacă iese din casă. O amenința că mama ei va ajunge în căruciorul cu rotile, dacă îl părăsește sau că va plăti pe cineva să o taie cu lama pe față. Bianca a vrut să plece din țară, dar el i-a luat toate actele. O dată i-a răpit și cățelul, pentru a o convinge să se întoarcă la el. O amenința că o tunde la chelie și multe alte lucruri", a spus aceasta, scrie click.ro.