Altă chelneriţă pentru George Clooney

Altă chelneriță pentru George Clooney

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cel mai râvnit burlac de la Hollywood este „ocupat” din nou - se întâlnește cu o chelneriță, relatează site-ul Contactmusic, consultat de Agerpres. La un an după ce s-a despărțit de Sarah Larson, pe care a întâlnit-o în timp ce aceasta lucra într-un club din Las Vegas, Clooney are o relație cu o chelneriță din Miami și model în devenire, Lucy Wolvert. Potrivit presei mondene, cei doi se întâlnesc de câteva săptămâni, însă Wolvert nu vrea ca povestea lor de dragoste să fie cunoscută. „Pasiunea ei ar putea să o facă să scoată tot ce e mai bun din ea. George i-a cerut lui Lucy să fie discretă, însă ea le-a spus prietenilor, iar aceștia au început să vorbească”, a declarat o sursă pentru revista Us Weekly.