Alina, soţia lui Borcea: „Am vrut să văd dacă mă place cu adevărat“

Alina, soția lui Borcea: „Am vrut să văd dacă mă place cu adevărat“

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul acționar dinamo-vist Cristi Borcea și soția lui, Alina, formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din România. Dragostea lor durează de 10 ani și a fost încununată de venirea pe lume a mi-cuțului Alexandru. Cum a început relația dintre cei doi a povestit Alina: „Ne-am cunoscut în avion, într-o cursă spre Timișoara. Am băut o cafea împreună, când am ajuns. Șase luni nu ne-am văzut. Așa am vrut eu. Am vrut să văd dacă mă place cu adevărat. Aveam 19 ani. Fac 30 la anul. Lui Cristi i-am dăruit toată viața mea. Am trăit prin el, prin viața lui, de când ne-am cunoscut”. Iubirea e reciprocă. Hotelul Boa-vista, unde cei doi au băut prima cafea, avea să fie cumpărat de Cristi Borcea și apoi dăruit Alinei de viitorul său soț, scrie click.ro. Dragostea era atât de mare încât Borcea făcea orice pentru a petrece mai mult timp cu iubita lui. Pleca de acasă cu trei zile mai devreme, motivând că merge în deplasare cu echipa, dar ateriza la meci cu elicopterul chiar înaintea startului întâlnirii. „În 11 ani, o singură dată am plecat în State, dar m-am întors după o lună. Nu puteam trăi fără el. A fost cea mai lungă perioadă în care am stat despărțiți”, a mai povestit Alina Borcea.