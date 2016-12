Alina Puşcaş va fi mamă: "Mi s-a și întâmplat să mă îndrăgostesc din nou"

Alina Pușcaș va fi mamă: "Mi s-a și întâmplat să mă îndrăgostesc din nou"

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

La un an și jumătate de la divorț, Alina Pușcaș și-a găsit fericirea în brațele altui bărbat, care nu face însă parte din lumea mondenă.Frumoasa prezentatoare a emisiunii "Te cunosc de undeva" a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când s-a aflat că va aduce pe lume primul ei copil.Alina are, din toamna anului trecut, o relație cu un bărbat de care s-a îndrăgostit nebunește. Nu vrea să vorbească prea mult despre viața ei privată și nici despre trecut."Am ieșit dintr-o căsnicie și chiar nu e o tragedie. Iată că mi-a ieșit și o rimă. Suntem doi foști soți, civilizați, care atunci când se ivește ocazia se întreabă de sănătate, dar care nu sunt confidenți. A trecut deja un an și jumătate de atunci și... mi s-a și întâmplat să mă îndrăgostesc din nou. Mai multe însă nu o să vă dezvălui", a spus ea, pentru ziarul Ring.