Alina Puşcaş: "Corpul pierde mai multe vitamine decât în oricare altă situaţie"

Alina Pușcaș: "Corpul pierde mai multe vitamine decât în oricare altă situație"

Ştire online publicată Marţi, 08 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

În urmă cu trei luni a trecut printr-un divorț dureros și a preferat să se refugieze în muncă decât să plângă în pernă. Alina Pușcaș (30 de ani) a avut tolba plină cu evenimente și proiecte, care i-au ocupat tot timpul, dar care i-au afectat și sănătatea.Recent, ea a fost la un pas de leșin, la filmările pentru show-ul „Spalsh! Vedete la apă” de la Antena 1. Click! a aflat în exclusivitate că, acum o lună, după ce a executat una dintre săriturile de la înălțime în bazin, Alina a avut nevoie de asistență medicală.În urma unor investigații amănunțite, i-a fost prescris un tratament și repaus total pentru mai multe zile. „Medicul mi-a explicat că, pe fond de stres și teamă, dar și din cauza eliberării excesive de adrenalină, corpul pierde mai multe vitamine decât în oricare altă situație. Eu ar fi trebuit ca, în acea perioadă de antrenamente, să iau suplimente de vitamine, dar nu am știut. Am urmat tratamentul, am făcut repaus pentru ca organismul să-și revină și acum sunt în regulă”, a povestit Alina, în exclusivitate, pentru Click!