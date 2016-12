Alicia Keys s-a căsătorit

Ştire online publicată Marţi, 03 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața și compozitoarea Alicia Keys, în vârstă de 29 de ani, s-a căsătorit, sâmbătă, cu iubitul ei, rapperul și producătorul muzical Swizz Beatz, a anunțat, duminică, publicația Us Weekly. Potrivit presei americane, Alicia Keys, care este însărcinată, și logodnicul ei, Swizz Beatz, au schimbat jurămintele de credință în cadrul unei ceremonii private care a fost organizată într-un oraș de pe coasta Mării Mediterane. Publicația Us Weekly a postat, totodată, prima fotografie a cuplului de tineri căsătoriți. Alicia Keys și Swizz Beatz formează un cuplu din anul 2008. Swizz Beatz, al cărui nume real este Kasseem Dean, mai are un fiu din prima lui căsătorie și lucrează în prezent la cel de-al treilea său album.