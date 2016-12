Alexandra Ungureanu, îndrăgostită: "Am început o poveste frumoasă"

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cine a spus că o relație de prietenie nu se poate transforma într-una de dragoste? Alexandrei Ungureanu (32 ani) i-au trebuit șapte ani, dar, într-un final, a înțeles că amicul ei de o viață, cel care îi era aproape la bine și la rău, e de fapt marea dragoste.Chiar dacă Andrei locuiește de ani buni în America, astăzi nici măcar distanța nu poate fi un impediment în calea iubirii lor. “Ne-am cunoscut acum șapte ani, tot în circumstanțe legate de muzică, și am ținut legătura ca prieteni, pe internet. Anul acesta, în urmă cu câteva luni, ne-am reîntâlnit în țară și am început o poveste frumoasă”, a povestit Alexandra Ungureanu, pentru Click!.“Se pune problema să fim împreună cât mai curând, pentru că asta ne dorim amândoi, să ne cunoaștem tot mai bine și să reușim să clădim familia la care visăm. Indiferent de locul în care vom fi, important e să fim fericiți”, a mai spus Alexandra, fericită că are lângă ea un bărbat care nu încetează să o surprindă, scrie click.ro.