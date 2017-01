Alexandra Stan şi-a refăcut viaţa: „Am ajuns să fiu numită curvă“

Alexandra Stan și-a refăcut viața: „Am ajuns să fiu numită curvă“

Ştire online publicată Marţi, 27 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Alexandra Stan a trecut complet peste incidentul cu fostul ei impresar, Marcel Prodan, ba mai mult, artista s-a îndrăgostit din nou.Totuși, se pare că acest lucru n-a fost deloc pe placul fanilor care au început să îi critice deciziile pe Facebook.„Bună tuturor! Din câte observ, mulți dintre voi au întrecut limita bunului simț. Ok, înțeleg că pentru orice citiți sau vedeți în presă doriți explicații, dar deja unele subiecte sunt derivate. Am ajuns să fiu numită curvă. Pentru ce? Că mi-am refăcut viața?! Am văzut că unii mă cred prefăcută că deja l-am uitat pe Marcel, ce vroiați să fac? Să stau toată viața după el, să stau toată viața «vai, m-a bătut Marcel». NU! Am o viață, sunt încă tânără și o trăiesc așa cum doresc, da, mi-am refăcut viața, da, am alt iubit, care este problema? Chiar pentru orice lucru trebuie să dau socoteală cuiva? Oameni buni, dacă nu mă suportați nu vă obligă nimeni să vă uitați la mine, să mă ascultați sau mai știu eu ce, fiecare are dreptul să facă ce vrea, cu cine vrea, unde vrea, când vrea. Vă rog din suflet nu mai pomeniți de Marcel când vă răspund. O zi bună în continuare”, a scris Alexandra Stan pe pagina sa.