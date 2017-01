Alexandra Stan: "Invit pe toată lumea să facă asta"

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Alexandra Stan a povestit că în copilărie avea un obicei despre care nimeni nu știe și pe care, uneori, îl mai respectă și acum.Cântăreața a revenit, recent, în lumina reflectoarelor, după o perioadă în care s-a retras din showbiz ca să-și revină din trauma suferită din cauza fostului ei impresar care a bătut-o până a băgat-o în spital. Acum, Alexandra Stan pregătește un nou album. "Sunt fericită. Am lucrat din greu la el și țin mult la tot ce am făcut în decursul acestui an", a declarat cântăreața, la Antena Stars.Alexandra Stan a vorbit și despre un obicei pe care-l are încă din copilărie. "Când eram mică aveam jurnal și scriam în el toate visurile mele. Îl am și acum și mai scriu în el. Invit pe toată lumea să facă asta", a mai dezvăluit ea, la Antena Stars.