Alexandra Stan: Îmi este frică să nu rămân handicapată!

Ştire online publicată Vineri, 02 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Problemele Alexandrei Stan nu mai încetează. Bătaia primită de la fostul impresat, Marcel Prodan, a lăsat-o cu sechele pe artistă. Pe lângă faptul că are mari probleme cu vocea, Alexandra are dureri mari de cap, nu doarme bine și are numai coșmaruri. Conform ziarulring.ro, cântăreței îi este frică să nu rămână cu urme pe viață."Am mai avut căderi nervoase din cauza epuizării, am mai leșinat prin concerte. Și, oricum, e posibil să am urmări, adică, vă dați seama că am fost lovită în cap și am dureri foarte nașpa. De două zile nu pot să dorm și am numai coșmaruri. Mi-e frică să nu rămân handicapată sau să am vreo boală de-asta", a spus Alexandra, citată de click.ro.