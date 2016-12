Alexandra Stan, apariţie incendiară în noul videoclip

Alexandra Stan, apariție incendiară în noul videoclip

Ştire online publicată Luni, 01 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Alexandra Stan are planuri mari în ceea ce privește cariera și, în acest sens, face orice sacrificiu. De această dată a șocat cu o fotografie în care a arătat fanilor un nou look: părul mov.Melodia "Give Me Your Everything" se regăsește pe cel de-al doilea album din cariera artistei, intitulat "Unlocked", care urmează să fie lansat la nivel internațional, peste o lună. Videoclipul "Give Me Your Everything", regizat de Vlad Feneșan, e cel de-al patrulea pe care Alexandra îl prezintă publicului în acest an.