ALEXANDRA HARRA l-a lăsat cu OCHII ÎN SOARE pe MICHAEL JORDAN!

Ştire online publicată Vineri, 20 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Alexandra Harra și marele sportiv american Michael Jordan au pus ochii pe aceeași limuzină germană. Fiica vizionarei Carmen Harra a fost însă cea care a intrat în posesia mașinii de lux, potrivit www.ziarulring.ro."Săptămâna trecută mi-am cumpărat o bijuterie de mașină în care am investit 150.000 de dolari simțind că îmi va aduce succesul și bogăția pe care mi le proiectez zilnic în viziunea mea. Mașina are ecrane TV și tot felul de senzori, iar bancheta din spate se poate transforma în pat. De la aceeași firmă am o mașină de 100.000 de dolari, dar am decis să le păstrez pe ambele. Sunt înnebunită după mașini", a declarat blonda, scrie libertatea.ro.