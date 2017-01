Alexandra Harra a pozat pentru Playboy

Ştire online publicată Marţi, 20 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Într-un interviu pentru www. ziarulring.ro, Alexandra Harra, cunoscută pentru formele ei voluptuoase, a vorbit despre cum a decurs ședința foto pe care a realizat-o pentru celebra revistă pentru bărbați „Playboy”.„M-am trezit foarte devreme în ziua ședinței foto, nervoasă, îngrijorată și emoționată. Îi voi încânta pe oameni, așa că m-am rugat ca fotografiile să se ridice la așteptările celor care vor lua revista. După ce mi s-au făcut părul și machiajul, ne-am întâlnit la locația stabilită, o frumoasă casă impunătoare plină de antichități și lucrări de artă. Posibilitățile erau infinite. Eram gata să începem (după ce i-am dat pe toți afară, pentru că nu eram prea încântată ca persoane complet străine să se holbeze la zonele mele «private»)”, a explicat apetisanta blondă. „Ipostazele mi s-au potrivit mănușă. Am folosit livingul uriaș, dormitorul ornamentat, scările în spirală, terasa și chiar liftul! Cu toate că ședința foto nu a inclus haine, am profitat din plin de accesorii funky, bijuterii strălucitoare și, desigur, pantofi de firmă. La un moment dat, mă aflam pe balcon «purtând» nimic altceva decât ochelarii de soare și o eșarfă... Și pentru ca plăcerea mea să fie completă, un vecin a ieșit în curtea lui. M-a privit și am văzut cum a rămas cu gura căscată. Ce priveliște norocoasă a prins în acea zi: o femeie goală pozând pe un balcon!”, a dezvăluit Alexandra Harra.