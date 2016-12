Alexandra Dinu şi Adrian Mutu au trecut prin clipe de coşmar

Alexandra Dinu și Adrian Mutu au trecut prin clipe de coșmar

Ştire online publicată Vineri, 28 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Alexandra Dinu și fostul său soț, Adrian Mutu au trecut la începutul săptămânii trecute prin emoții teribile. Fiul lor, Mario, în vârstă de 11 ani, a suferit o operație pe cord deschis, din cauza unei anomalii congenitale. Fosta soție a fotablistului a mărturisit ce sentimente au încercat-o atunci când fiul ei a fost pe masa de operație, scrie libertatea.ro. L-am externat sâmbătă pe Mario, acum este bine. „Operația a durat în jur de două ore și jumătate. Intervenția chirurgicală a fost diferită de cea la care a fost supus Antonio Cassano, chiar dacă a fost aceeași echipă de medici. În cazul lui Mario a fost făcută de o asemenea manieră încât să nu mai necesite vreodată o intervenție pe cord. Băiatul meu a reacționat cu mult curaj, cu multă forță, chiar nu mă așteptam. I-am descoperit problema în ianuarie, însă am așteptat atâtea luni pentru că am ales cu multă grijă medicii. Am ales instinctual, dar și pentru că am avut încredere în acei oameni. Ca părinte, bineînțeles că trăiești la o intensitate maximă aceste momente. Suferi mai rău decât dacă ai fi tu în cauză. Dacă ți se întâmplă ție, știi cum să acționezi, însă când i se întâmplă copilului tău și nu ai puterea să faci ceva, nu poți decât să te simți neputincios și să aștepți rezultatul. Medicii m-au întrebat dacă vreau să intru în sală în timpul operației, însă am refuzat pentru că nu aș fi rezistat. Am preferat să aștept pe holuri împreună cu Adi”, a declarat, pentru „Ring”, Alexandra Dinu. Fosta soție a lui Mutu a mai spus că fiul ei își va relua activitatea sportivă încă din toamnă, el neavând restricții în privința activităților de acest gen, completează sursa citată.