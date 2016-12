Alexandra Dinu se mărită cu un actor

Ştire online publicată Luni, 14 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Alexandra Dinu a dezvăluit că, la 13 ani după căsătoria cu fotbalistul Adrian Mutu, este pregătită să facă, din nou, acest pas, de data aceasta alături de noul său iubit. Nu a reușit să meargă la altar alături de afaceristul Andrea Rizzoli, cu care s-a iubit timp de 5 ani și de care s-a despărțit acum mai bine de un an, dar face acest pas cu alt-cineva.Este vorba despre actualul iubit, actorul italian Luca Bas-tianello, care recent a cerut-o de soție. Iar fosta parteneră a fotbalistului Adi Mutu, cu care are și un băiat, a acceptat să-i devină mireasă, scrie libertatea.ro.„Am primit și cererea în căsătorie. Ne gândeam că o vom face anul acesta, dar am avut alte priorități. Sunt pregătită oarecum. Eu nu consider esențială căsătoria. Dacă există dragoste, ea trebuie să crească pe zi ce trece. De multe ori căsătoria schimbă totul în rău”, a declarat Alexandra Dinu, pentru „Știrile Kanal D”.