Alexandra Dinu dezvăluie secretul frumuseții părului ei

Alexandra Dinu face cunoscute câteva mici trucuri care stau în spatele părului său frumos, sănătos și plin de volum.“De regulă nu îmi schimb radical culoarea părului decât atunci când un rol mi-o cere. Însă îmi place să descopăr noi nuanțe de blond, așa cum am făcut recent, când am optat pentru un mix de Ivory Nude Blonde și Sand Nude Blonde. Sunt nuanțe fresh, numai potrivite pentru vară”, a mărturisit Alexandra Dinu.Pentru îngrijirea podoabei capilare, Alexandra mizează pe uleiuri și măști cât mai naturale.“De-a lungul timpului am încercat multe tratamente naturiste pentru a-mi păstra părul sănătos și plin de volum. Părul blond necesită o îngrijire atentă și mereu folosesc uleiul de argan sau măști naturiste cu ulei de măsline, gălbenuș de ou și câteva picături de lămâie, pentru ca acesta să fie frumos și plăcut la atingere", a mai dezvăluit actrița.