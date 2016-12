Alex Velea: „Sunt zile în care nu apuc să mă văd cu soţia mea“

Alex Velea: „Sunt zile în care nu apuc să mă văd cu soția mea“

Solistul Alex Velea și soția lui, mulatra Ana, au o relație aproape perfectă! Cei doi se iubesc la fel de mult ca în prima zi, se înțeleg de minune și se sprijină unul pe celălalt. Un singur lucru le lipsește ca fericirea lor să fie totală.Alex se mândrește cu soția lui peste tot, căci îi înțelege viața de artist pe care o are și niciodată nu i-a reproșat ceva. Cei doi așteaptă cu nerăbdare sărbătorile pentru că știu că de Crăciun vor petrece împreună.„Sunt zile în care nu apuc să mă văd cu soția mea. Eu am foarte multe concerte, sunt mereu plecat prin țară. Muncesc mult, iar ea e la fel. Este studentă la Facultatea de Medicină, în anul III, și învață foarte mult, exagerat chiar. Sunt zile în care nici la ora 22 nu ajunge acasă. Îi place foarte tare, de aceea învață atât. Acum e și mai stresată, pentru că se apropie sesiunea și are o mulțime de examene. Vom sta împreună de Crăciun, cu familia, iar de Revelion eu voi avea concerte. Nu știu exact câte am, dar sunt multe, cinci-șase”, a declarat Alex Velea pentru WOWbiz.ro.