Alex Velea, hărţuit de o fană. „Mi-a spus că se omoară pentru mine“

Alex Velea, hărțuit de o fană. „Mi-a spus că se omoară pentru mine“

Ştire online publicată Miercuri, 27 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Viața de artist nu este întotdeauna atât de roz precum pare din afară. Mai ales că uneori devotamentul fanilor poate căpăta forme extreme. Iar Alex Velea a simțit asta recent pe propria piele.Artistul tocmai a lansat videoclipul piesei „Minim doi”, care se anunță a fi unul dintre hiturile verii 2012 pe plan intern, și se pregătește de un sezon estival foarte fierbinte.El a dezvăluit pentru revista VIP ce presupune viața de artist aflat mereu în turneu și cum reușește să gestioneze atât de bine relația cu soția sa, Ana, mai ales în momente destul de delicate create de fane (prea) înfocate.„Ea nu face crize de gelozie, deși meseria asta e o armă cu două tăișuri. De la banalele situații din concerte, cum ar fi introducerea în slip a unui bilet care conținea numărul de telefon și până la un sms primit recent de la o fană care spunea că se omoară pentru mine. Am fost șocat și în astfel de situații singura soluție este să nu mai vorbești cu persoana respectivă, pentru că orice i-ai spune, nu știi cum va reacționa. Am aflat ulterior că femeia aceea e bolnavă mintal și că este obsedată de prietenia cu artiștii. Spunea că vrea să se lanseze în muzică și că vrea să o ajutăm. Inventează tot felul de povești, cum că ar fi maltratată de părinți, că ar fi fost violată, că are un copil, nici nu vreau să mă gândesc. E dubios și grav în același timp”, a povestit Alex Velea.