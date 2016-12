Alex Velea a dat-o pe mâna poliţiei pe tânăra „însărcinată“ cu el

Alex Velea a dat-o pe mâna poliției pe tânăra „însărcinată“ cu el

Ştire online publicată Miercuri, 04 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

La sfârșitul săptămânii trecute, Alex Velea s-a trezit târât într-un scandal sexual iscat de o tânără de doar 18 ani din Timișoara. Cristina Daniela Stoica susține că a făcut sex cu artistul înaintea unui spectacol și că a rămas însărcinată, însă nu dorește să păstreze copilul, ci doar să rămână prietenă cu Alex.Lucian Mitrea, managerul lui Alex Velea, a vorbit pentru apropo.ro despre situație: „Povestea se bazează doar pe afirmații fără acoperire. E regretabil că oameni cu vizibile probleme medicale au acces la TV pentru a susține lucruri fără probe. Presa trebuie să verifice veridicitatea informa-țiilor, altfel oricine cu posibile probleme psihice poate veni și spune orice despre oricine”.Totul a început când tânăra l-a sunat pe Lucian Mitrea pentru a organiza un concert cu Alex Velea într-un club fictiv, moment în care managerul și-a dat seama că ceva este în neregulă.„Am ascultat-o însă, am fixat o dată pentru concert și i-am trimis contractul pe e-mail. Ea n-a respectat data scadentă pentru avansul din onorariu și am sunat-o: «Nu ați trimis avansul, deci concertul cade». De atunci, ea tot insistă la telefon rugându-mă să mai aștept până va vira banii. Am realizat că respectiva are probleme, posibil de natură medicală, că nu e serioasă și ceva e dubios. Din tremuratul vocii și din felul în care îmi vorbea mi-am dat seama că urmărește altceva”, a povestit Lucian.Însă acesta a fost doar începutul nebuniei. Cristina Daniela a continuat cu telefoanele în speranța că își va atinge scopul!„Mă stresa non-stop cu telefoane. O dată mă aflam chiar pe aeroportul din Timișoara, unde așteptam să plec spre București. I-am zis atunci: «Hai să ne vedem față în față și să-ți spun cum stau lucrurile». A venit în aeroport și de când s-a dat jos din taxi tremura toată. Și am discutat: «Tu, de fapt, nu urmărești decât să te vezi cu Alex», «Da, sunt o admiratoare a lui», «Și atunci de ce te faci că organizezi un concert doar ca să trimiți un avans de câteva sute de euro, să vină artistul la Timișoara și să-ți bați joc de el? Dacă vrei să-l cunoști pe Alex, pe 18 mai are concert la Timișoara, mergi acolo, suni din partea mea la tour managerul lui - i-am dat numărul - să iei un autograf și gata». L-a sunat pe tour-manager, lui Alex i-a fost milă de ea, s-a comportat frumos și i-a dat un autograf. De unde credeam că problema s-a rezolvat, a început mai rău: îl teroriza cu telefoane pe tour-manager până la nivelul la care să-și închipuie că a avut o relație cu Alex. Totul e o nebunie, Alex a dat-o pe mâna poliției și a avocaților”.