Alec Baldwin nu mai e interesat de actorie

Ştire online publicată Miercuri, 02 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul american Alec Baldwin a declarat că și-a pierdut interesul față de actorie și își consideră cariera un eșec, precizând că se va retrage în curând. „Nu mai am niciun interes pentru actorie”, a declarat Baldwin într-un interviu pentru „Men’s Journal”. Baldwin, care va prezenta ceremonia de decernare a premiilor Oscar 2010, a adăugat: „Filmele fac parte din trecutul meu. Au fost 30 de ani. Nu sunt tânăr, dar mai am timp să fac și altceva”. Actorul a precizat că se va retrage după încheierea filmărilor pentru serialul „30 Rock”, în câțiva ani. Baldwin declarase anterior, într-un interviu pentru revista Playboy, că își va încheia cariera în 2012 și va face anunțul la petrecerea de final a serialului „30 Rock”. Reputația lui Alec Baldwin a fost construită cu ajutorul unor roluri importante în teatru și în filme dramatice precum „Ghinionistul/ The Cooler” (2003), care i-a adus o nominalizare la premiul Oscar, la categoria „cel mai bun actor într-un rol secundar”. Baldwin a pierdut însă premiul Oscar în acel an în favoarea lui Tim Robbins, recompensat pentru rolul său din „Misterele Fluviului”. Alec Baldwin este, totodată, și un cunoscut activist politic, iar Hollywood-ul tinde să evite chestiunile politice fierbinți. Actorul va putea fi văzut în lungmetrajul „It’s Complicated”, alături de Meryl Streep și Steve Martin.