Alcoolul duce la disfuncţii erectile?

Alcoolul duce la disfuncții erectile?

Ştire online publicată Joi, 17 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Chiar daca un consum mare de alcool face dificila orice erectie, asta nu inseamna acelasi lucru cu a spune ca alcoolul provoaca disfunctie erectila. Disfunctia erectila nu inseamna ca se intampla o data sau de doua ori, aceasta se refera la incapacitatea constanta de a avea erectie. Exista mai multe lucruri care fac intelegerea relatiei dintre alcool si disfunctiile erectile dificila. Un factor complicat este modul in care efectul alcoolului depinde de cantitatea consumata in timp intr-o zi anume. Cat de mult este prea mult si care sunt efectele pe termen lung fata de cele pe termen scurt? O alta complicatie este ca barbatii care beau in exces de multe ori se angajeaza si in alte comportamente nocive, precum fumatul si experimenteaza anumite afectiuni, precum cele cardiovasculare, care sunt cunoscute pentru cresterea riscului de disfunctie erectila. Asadar, este dificil sa stii exact care este cauza exacta pentru disfunctia erectila. Exista insa dovezi ca un consum excesiv de alcool scade fluxul de sange din penis, iar unele studii sugereaza o legatura intre consumul de alcool pe termen lung si reducerea testosteronului. Informează sexgen.ro