Al treilea film din seria „Resident Evil“ conduce în box-office-ul nord-american

Ştire online publicată Marţi, 25 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Pelicula „Resident Evil: Dispariția” („Resident Evil: Extinction”), a treia din serie, a încasat în weekend-ul de debut 24 de milioane de dolari și ocupă prima poziție în box-office-ul nord-american, potrivit AFP. Filmul o are în rolul principal pe Milla Jovovich, care este urmărită de niște oameni de știință diabolici într-o lume condusă de zombi. Pe locul doi se află comedia cu Jessica Alba „Charlie Talisman” („Good Luck Chuck”) care a avut încasări de 14 milioane de dolari, urmată pe locul trei de thriller-ul „The Brave One”, cu Jodie Foster. Filmul, în care Foster joacă rolul unei prezentatoare de radio, a încasat 7,4 milioane de dolari. Western-ul „3:10 to Yuma” se află pe locul patru, cu încasări de 6,35 de milioane de dolari, iar pe locul cinci a ajuns „Eastern Promises”, cu Viggo Mortensen în rolul unul gangster rus ajuns la Londra, care a încasat 5,7 milioane de dolari. Pe locul șase se află „Sydney White”, o adaptare modernă a peliculei „Albă ca zăpada”, în care o fată merge la un nou colegiu unde împarte totul cu șapte tocilari. Pelicula a avut încasări weekend-ul trecut de 5,3 milioane de dolari. „Mr Woodcock”, un film cu buget redus, cu Billy Bob Thornton în rolul unui profesor de sport sadic, a ajuns pe locul șapte și a avut încasări de 4,97 milioane de dolari, iar pe locul opt, cu 3,1 milioane de dolari, se află „Super-răi” („Superbad”). „Ultimatumul lui Bourne” („The Bourne Ultimatum”) a încasat 2,79 milioane de dolari și ocupă locul nouă, urmat, pe ultima poziție, de „Dragon Wars”, care a încasat 2,5 milioane de dolari.Pelicula „Resident Evil: Dispariția” („Resident Evil: Extinction”), a treia din serie, a încasat în weekend-ul de debut 24 de milioane de dolari și ocupă prima poziție în box-office-ul nord-american, potrivit AFP. Filmul o are în rolul principal pe Milla Jovovich, care este urmărită de niște oameni de știință diabolici într-o lume condusă de zombi. Pe locul doi se află comedia cu Jessica Alba „Charlie Talisman” („Good Luck Chuck”) care a avut încasări de 14 milioane de dolari, urmată pe locul trei de thriller-ul „The Brave One”, cu Jodie Foster. Filmul, în care Foster joacă rolul unei prezentatoare de radio, a încasat 7,4 milioane de dolari. Western-ul „3:10 to Yuma” se află pe locul patru, cu încasări de 6,35 de milioane de dolari, iar pe locul cinci a ajuns „Eastern Promises”, cu Viggo Mortensen în rolul unul gangster rus ajuns la Londra, care a încasat 5,7 milioane de dolari. Pe locul șase se află „Sydney White”, o adaptare modernă a peliculei „Albă ca zăpada”, în care o fată merge la un nou colegiu unde împarte totul cu șapte tocilari. Pelicula a avut încasări weekend-ul trecut de 5,3 milioane de dolari. „Mr Woodcock”, un film cu buget redus, cu Billy Bob Thornton în rolul unui profesor de sport sadic, a ajuns pe locul șapte și a avut încasări de 4,97 milioane de dolari, iar pe locul opt, cu 3,1 milioane de dolari, se află „Super-răi” („Superbad”). „Ultimatumul lui Bourne” („The Bourne Ultimatum”) a încasat 2,79 milioane de dolari și ocupă locul nouă, urmat, pe ultima poziție, de „Dragon Wars”, care a încasat 2,5 milioane de dolari.