Al Pacino va juca într-un thriller despre criza mondială

Ştire online publicată Joi, 04 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul american Al Pacino va interpreta rolul unui magnat din lumea finanțelor în thrillerul „Arbitrage”, un film despre prăbușirea fondurilor de investiții și despre declanșarea crizei mondiale, informează variety.com. Actrițele Susan Sarandon și Eva Green fac parte din distribuția acestui proiect cinematografic. Regia și scenariul vor fi asigurate de Nicholas Jarecki, iar filmările vor începe la New York în primăvara anului 2011. Al Pacino va interpreta rolul patronului unui fond de investiții, depășit de situație și disperat să își vândă cât mai repede imperiul financiar unei bănci americane majore, înainte ca frauda lui să fie descoperită. Distribuitorii de film s-au arătat în ultimii ani deosebit de interesați de filmele ale căror subiecte tratează colapsul economic mondial, declanșat în 2008. Compania Myriad Pictures a plătit o sumă considerabilă pentru a distribui thrillerul „Margin Call”, pe afișul căruia se află Kevin Spacey, Jeremy Irons și Zachary Quinto. Următorul proiect cinematografic al actorului Al Pacino este comedia „Jack and Jill”, în care îl va avea ca partener pe Adam Sandler. În 2010, Al Pacino a primit premiul Emmy pentru rolul din drama TV produsă de HBO „You Don’t Know Jack” și a jucat în spectacolul de teatru „The Merchant of Venice”.