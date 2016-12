Agenda clubbing

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

La Cafe del Mar din Mamaia (zona Casino), sâmbătă, 23 iulie, e Mash-up Party cu Matteo și DJ Cristi Stanciu de la Radio 21, care a lansat recent al treilea single intitulat „Stir It Up”. Informații suplimentare și rezervări la 0724.689.438 și 0735.102.010. v v v DJ Wanda va mixa sâmbătă, 24 iulie, de la ora 23.00, la Kazeboo Beach. „I wanna be loved” este primul single al artistei și face parte de pe albumul „Rock’n’Rolla Girl”, produs de HaHaHa Production. Informații suplimentare și rezervări la 0734.660.428. v v v Trupa Taxi va concerta sâmbătă, 24 iulie, de la ora 22.30, la Bibi Bistro din Vama Veche. Trupa este compusă din Dan, Vicky, Mugurel, Cantemir, Darius și Csongi, are opt albume la activ, ultimul putând fi downloadat parțial de pe site-ul oficial al formației. v v v Sâmbătă seara, pe 24 iulie, la Tan Tan Summer Club din Mamaia va mixa Jose Maria Ramon. DJ-ul este originar din Ibiza, iar primul său contact cu muzica l-a avut la vârsta de 13 ani. Într-un timp foarte scurt el a ajuns rezident în câteva cluburi din Ibiza. La numai 16 ani începe să des-copere lumea radioului și în același timp muzica electronică. Momentan este Rezidentul Oficial al Space Ibiza, dar activitatea sa nu se rezumă doar la celebrele cluburi din Spania, acesta mixând și în orașe precum Paris, Berlin, Milano sau Cannes. v v v Din dragoste pentru house, La Mania dedică o noapte întreagă label-ului american Guesthouse Music, ce-i are cap de afiș pe Gramo-phonedzie și DJ Mes. Distracția muzicală e programată pentru sâmbătă, 24 iulie. Petrecerea începe la ora 01:00, iar intrarea este 30 lei. Informații suplimentare și rezervări la 0732.122.002. v v v Artistul britanic Mika va susține un concert în Mamaia sâmbătă, 24 iulie, pe plaja H2O din stațiune, în cadrul celui de-al cincilea eveniment din seria Orange Summer Party. Concertul este programat pentru ora 19.30, iar intrarea este liberă.