Agenda clubbing

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Club Crush Sâmbătă, 6 martie, la Crush e super petrecere cu Taboo Boys, care promit să dezlănțuie hormonii doamnelor și domnișoarelor cu un spectacol de striptease, sub moto-ul „răsfăț” și „dezmăț”. Fetele vor avea parte de distracție și duminica, 7 martie, când vor putea asista la un show erotic al celor de la The Dark Knights: Aiden, Ugo, Venol, Derrick și Tomy. Rezervări: 0724918263. Club Mopht Sâmbătă, 6 martie, Club Mopht (fostul Oscar, str. Sarmizegetusa), propune doamnelor și domnișoarele un spectacol de striptease masculin susținut de Glamour Boys. Rezervări: 0744608282. Club Wish Sâmbătă, 6 martie, în Wish va avea loc prezentarea ultimei colecții semnată Marcela Cuzic. Colecția de modă „Army” propune o altă viziune asupra uniformelor militare, cărora li s-a adăugat o linie cromatică puternică. Rezervări: 0722122002. Club Zoom Sâmbătă, 6 martie, și Club Zoom dedică femeilor un spectacol de striptease masculin al trupei Mystic Boys, precum și momente de iluzio-nism susținut de Bogdan Mangu. Rezervări: 0722681505, 0763026674. Club One Sâmbătă, 6 martie, Club One (str. Nicolae Iorga) aduce Ziua Femeii în favoarea bărbaților, pe care îi invită la un show erotic susținut de fete amenințător de provocatoare. Rezervări: 0769146673. Club Vansses Duminică, 7 martie, reprezentantele sexului frumos sunt in-vitate în Club Vansses pentru un spectacol incitant susținut de trupa Flamingo Boys. Alături de membrii cunoscuți ai trupei se vor afla și invitați din străinătate (Spania, Brazilia, Republica Dominicană). Rezervări: 0734027197. Club Two Duminică, 7 martie, un alt spectacol dedicat femeilor va avea loc în Club Two, unde va putea fi urmărit un show incendiar susținut de Taboo Boys. Rezervări: 0733723177.