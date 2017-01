Agenda clubbing

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Epoca Metalelor Sâmbătă, 27 februarie, ora 20, formația Trooper va susține un concert live în Epoca Metalelor, iar în deschidere va concerta trupa Incipient. Cel mai recent album semnat Trooper se intitulează „Vlad Țepeș - Poemele Valahiei”, a apărut în 2009 și cuprinde 13 piese. Prețul unui bilet la concert este de 15 lei. Club Vansses Sâmbătă, 27 februarie, în Vansses poate fi ascultat DJ-ul Christian Green, într-un set live. Cristian Popescu, pe numele său adevărat, e pasionat de muzică încă de la vârsta de cinci ani, iar pentru cariera sa de DJ anul 2008 a fost cel mai important, având posibilitatea de a performa în fața unui public masiv, la Liberty Parade. Rezervările se fac la 0734027197. Club Crush Sâmbătă, 27 februarie, la Club Crush e petrecere de Mărțișor, avându-l ca invitat special pe Derek Safo (alias Sway). Încă de la lansarea primului album, artistul britanic a cunoscut un mare succes internațional, mai ales cu super hitul „Silver and Gold”, featuring Akon. Rezervările se fac la 0724918263. Club Two Sâmbătă, 27 februarie, e Pink Dolls Party la Two. Intrarea este liberă pentru fete. Rezervările se fac la 0733723177.