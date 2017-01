Agenda clubbing

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Friends & Co Pe 6 februarie, e distracție în stil Friends! Organizatorii au pregătit toate cele necesare pentru o petrecere specială, prin care e sărbătorită cea mai plăcută zi a săptămânii: sâmbăta! Club Wish În acest week-end, la Club Wish e distracție…extravagantă! Sâmbătă, 6 februarie, clubber-ii vor avea parte de Wish Extravaganza Night, alături de DJ Pity G și de Wish Style Dancers. Fetele au intrarea liberă. Rezervările se fac la 0724406252. Club Crush Sâmbătă, 6 februarie, la Crush, Dan Bălan va susține un concert pentru fanii care au luat-o razna după cea mai recentă piesă a sa, „Chica Bomb”. Pentru videoclip, cântărețul a lucrat alături de unul dintre cei mai în vogă regizori ai genului, Hype Williams, cel care a mai semnat clipuri pentru Jay-Z, DMX, Jessica Simp-son, Puff Daddy, Notorious B.I.G, Pharrell Williams sau Janet Jackson. Rezervările se fac la 0724918263.