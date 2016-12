Agenda clubbing

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Club Zoom Sâmbătă, 30 ianuarie, la Club Zoom e petrecere Topless Body Painting. Prețul de intrare este de 10 lei, și pentru fete și pentru băieți. Rezervările se fac la 0728/485.654. Club Wish Sâmbătă, 30 ianuarie, la Wish se trăiește din plin viața de noapte, în cadrul petrecerii Nightlife Party. Mixează DJ Pity G. Prețul de intrare este de 20 lei pentru băieți, iar fetele au intrare liberă. Rezervările se fac la 0724/406.252. Club Crush Sâmbătă, 30 ianuarie, la Crush va susține un concert live Anda Adam. Ultimul single semnat de cântăreață se intitulează „My Love On You” și a fost lansat la sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut la Radio 21. Fetele au acces gratuit. Rezervările se fac la 0724/918.263. Club Two Sâmbătă, 30 ianuarie, la Club Two distracția e asigurată de DJ Sylvio. Prețul de intrare este de 20 lei pentru băieți, iar fetele au intrare liberă. Rezervări se fac la 0733/723177.