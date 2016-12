Agenda Clubbing

Cafe d’Art Scena În fiecare sâmbătă, la Cafe d’Art Scena, cei pasionați de dansul latino pot participa la „Big Salsa Party”, începând cu ora 22. Intrarea este liberă. Rezervările se fac la 0769/623.968 și 0769/639.874. Club Zoom Sâmbătă, 9 ianuarie, Shake Your Ass Party va fi prima petrecere a anului 2010 din Club Zoom. Prețul unui bilet este de 10 lei. Rezervările se fac la 0728/485.654. Club Wish Sâmbătă, 9 ianuarie, în Club Wish mixează Dj Pity G., însoțit de dansatoarele Wish Style Dancers. Fetele au intrarea liberă. Club Friends Duminică, 10 ianuarie, de la ora 18, la Club Friends (strada Decebal numărul 17, lângă Sala Sporturilor), va avea loc un concert de jazz live susținut de formația Jazzylicious.