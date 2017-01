Agenda Clubbing

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

# Club Zoom. Sâmbătă, 30 mai, la Club Zoom e Private XXX Party, cu Natasha și Ioana. Intrarea este de 20 lei. Informații și rezervări la 0728485654. # Club Two. Sâmbătă, 30 mai, la Club Two mixează DJ Sylvio. Intrarea este de 20 lei pentru băieți. Fetele au intrare liberă. Informații și rezervări la 0720122122. # Club Crush Mamaia. Sâmbătă, 30 mai, la Crush e Mamma Mia Party cu Wassabi și Lucian Viziru (dress code: flower power). Informații și rezervări la 0724918263. # Bamboom Party. Iubitorii de breakbeat, electro, dubstep, dnb, acid jazz & more sunt invitați sâmbătă, 30 mai, pe Plaja Corbu la Bamboom Party. Line-up: DOME, EllieN, Alexincase, Emap, Levish, Pericle, Razvan și invitații lor speciali. Intrarea se va face pe bază de brățări în valoare de 20 lei (all inclusive). Informații la 0749995868. # Seawolves Bikers Fest. Ediția 2009 a Seawolves Bikers Fest, întrunirea moto anuală a litoralului, se va desfășura în perioada 29-31 mai în Mamaia, în campingul Tabăra Turist. Pe scena special construită vor concerta sâmbătă, 30 mai, seară, Vali Răcilă, acompaniat de Cătălin Rădulescu și Marcian Petrescu, împreună cu băieții de la Trenul de noapte. Duminică, 31 mai, vor urca pe scenă Metal Corosion, Highlight, Symbolic (Bulgaria), Trooper și, în final, Cargo. Prețul de intrare la Seawolves Bikers Fest este de 25 de lei, valabil pentru ambele seri de concerte.