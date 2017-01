Afirmaţii de adolescentă dornică de reclamă

Afirmații de adolescentă dornică de reclamă

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Are doar 18 ani, joacă în serialul TV „Heroes” și este una dintre marile speranțe ale Hollywood-ului. De curând, Hayden Panettiere a declarat că și-ar dori să aibă o aventură lesbiană cu veterana Angelina Jolie. „Dacă vreți să fiu lesbiană, absolut nicio problemă. Ar fi un zvon destul de haios. Mi-ar plăcea să am o aventură cu Angelina Jolie. Și sunt și alte femei frumoase de care îmi place: Charlize Theron, o Doamne, Kate Beckinsale este superbă și Jessica Alba”, a mărturisit tânăra actriță. Hayden a profitat de ocazie și și-a spus părerea și în ceea ce o privește pe Britney Spears, cea care i-a fost idol în copilărie. „Această femeie reprezenta definiția frumuseții când eram mai mică. Noi am urcat-o și noi am coborât-o, punându-i fiecare aspect din viață sub microscop. Nici nu vreau să-mi imaginez cum este viața ei și cum ar fi dacă și a mea ar fi așa. Sper să-și poată reveni“.