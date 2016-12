„Adriana, stai liniştită, plăteşte tata tot!“

„Adriana, stai liniștită, plătește tata tot!“

Adriana Bahmuțeanu l-a determinat pe soțul său, Silviu Prigoană, să ia atitudine, după ce ea s-a plâns, la emisiunea Libertatea TV, că sunt zile în care n-are nici măcar un leu în buzunar, ca să-și cumpere un ziar, și că se descurcă singurică, din salariul ei de la Antena 2. Milionarul s-a oferit acum să-i plătească mamei băieților lui mai mici chiar și ratele la bancă.Adriana are foarte multe cheltuieli cu atelierul de croitorie, iar acum a dat de altă belea, căci i s-au strâns ceva restanțe la bancă:„Recent am câștigat procesul pe care îl aveam cu fosta mea asociată, Mirela Zivari, și cu soțul ei, pentru calomnie. Noi am avut împreună o grădiniță, dar m-am retras din afacere. Eu și Mirela luaserăm un imobil pe care trebuia să-l achităm împreună. După ce m-am retras, i-am închiriat spațiul Mirelei, ca să nu închidă grădinița, urmând ca aceasta să-mi plătească o chirie cu care să acopăr ratele la bancă. De câteva luni, ea nu a mai plătit, iar eu am rămas în urmă cu ratele, de 1.500 euro lunar”, a povestit Adriana.Însă soțul ei s-a oferit să-i sară în ajutor:„Am un bărbat nemaipomenit. Mi-a zis: «Adriana, stai liniștită, plătește tata tot! Mă ofer să te ajut și să achit eu ratele la bancă până te redre-sezi». Sunt foarte emoționată de gestul lui. În mod cert a fost afectată de faptul că mi se întâmplă să nu am bani în unele zile. Dar pentru că eu, din orgoliu, nu îi ceream niciodată, el nu avea de unde să știe!”, scrie libertatea.ro.