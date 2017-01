Adriana Bahmuţeanu: Nu am pozat dezbrăcată, dar s-a întâmplat să am cinci divorţuri

Adriana Bahmuțeanu: Nu am pozat dezbrăcată, dar s-a întâmplat să am cinci divorțuri

Ştire online publicată Joi, 20 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Într-un interviu acordat recent, Adriana Bahmuțeanu a dat niște replici savuroase despre carieră, viață personală și personalitate, ocazie în care a reamintit publicului său de ce reprezintă o figură aparte în televiziunea românească.Astfel, vedeta care deține un record greu de egalat, cinci divorțuri la activ, știe că rețeta succesului emisiunii sale nu trebuie forțată doar de dragul ratingului, întrucât există niște bariere."Limitele sunt cele ale decenței. Ora la care este difuzată emisiunea "Necenzurat" este una la care se uită și copiii și trebuie să fim atenți. În rest, nebunii fără limite: Andreea Tonciu a încercat să parcheze o mașină, Liviu Guță a făcut pârtie în pantaloni scurți, deși afară era un ger de crăpau pietrele, și am făcut concurs de tăiat ceapă."În ceea ce privește limitele pe care și le impune ca mamă și ca femeie, Adriana a precizat: "Mi-aș dori din tot sufletul ca băieților mei să nu le fie rușine cu faptele mele. N-aș putea să fac față. Nu am pozat dezbrăcată, dar s-a întâmplat să am cinci divorțuri și asta este. Dar am temeri foarte mari că alți copii de la școală îi vor arăta cu degetul. Încerc să petrec timp cu ei, să le dau exemple bune: îi ajutăm împreună pe cei nevoiași, avem grijă de animale."Pentru moment, starea ei civilă este una absolut normal pentru doi părinți ce țin la armonia copiilor. "În momentul de față sunt căsătorită. Dar am ajuns la concluzia că actele nu contează. Dar aș pune iar punct căsătoriei dacă aș considera că lucrurile nu merg cum trebuie. Dar acum băieții se simt bine, sunt și cu mama și cu tata.", scrie libertatea.ro.