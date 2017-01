Adriana Bahmuţeanu l-a uitat pe Prigoană. Şi-a făcut un nou iubit!

Adriana Bahmuțeanu l-a uitat pe Prigoană. Și-a făcut un nou iubit!

Ştire online publicată Miercuri, 13 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

După o relație de zece ani cu Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu a divorțat pentru a patra oară, dar de data aceasta decizia este definitivă, neexistând cale de întors. Așadar, Bahmu și-a regăsit liniștea și retrăiește fiorii dragostei în brațele unui alt bărbat, care a ajutat-o să treacă peste perioada grea de după despărțirea de Prigoană.„Ceea ce pot să spun este că sunt foarte fericită. Nu am trăit în viața mea ceva atât de frumos”, a mărturisit aceasta. Adriana a confirmat că este din nou îndrăgostită și pregătită de o nouă idilă: „Da, am un iubit, pe care-l cheamă Mihai. Relația noastră este la început de drum. Mihai are niște mici afaceri și ne-am cunoscut printr-o prietenă comună. De Revelion, l-am invitat și pe el la restaurantul Hanul Drumețului, unde am petrecut împreună cu mai mulți prieteni. Așa ne-am cunoscut. Atunci nu am avut nicio treabă cu el sau el cu mine, nici nu mă gândeam că între noi ar putea fi ceva, dar ulterior s-a înfiripat o frumoasă relație. Mi-a plăcut la el faptul că este liniștit și foarte tandru”.Se pare că nu a contat prea mult că cei doi sunt împreună de puțin timp, dat fiind faptul că s-au mutat deja împreună în casa în care vedeta stă cu chirie.