Adriana Bahmuţeanu l-a dus pe Maximus la psiholog

Adriana Bahmuțeanu l-a dus pe Maximus la psiholog

Ştire online publicată Vineri, 21 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Maximus Prigoană, fiul cel mare al Adrianei Bahmuțeanu, trece peste perioada mai grea din viața părinților cu ajutorul unui psiholog.Adriana Bahmuțeanu a plecat din casa lui Silviu Prigoană alături de cei doi băieți, Maximus și Eduard. Copiii nu l-au mai văzut de atunci, dar nici nu pare să le lipsească tatăl. „Până acum, nu a dat niciun semn față de copiii lui, e în silenzio stampa. Copiii nu au întrebat niciodată de el, mă șochează și e dureros asta. Mi-aș dori să vrea să vorbească despre el, cu el”, a spus Adriana la Antena1.Băieții lui Prigoană au primit bani din partea tatălui, prin poștă, iar cel mare are parte și de ajutor din partea unui specialist.„Maxi este la consiliere psi-hologică, dar el nu are o relație foarte apropiată cu tatăl. Doamna mi-a spus că nu are dezechilibre. Nu știu cum va reacționa însă când îl va vedea pe Prigoană, au trecut deja două luni. Astăzi ne-a trimis 4.500 de lei prin mandat poștal, pe numele copiilor”, a explicat Bahmu.